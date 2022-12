Imbratta un muro in piazza a Fornovo: 16enne identificato e denunciato

Il mese scorso il porticato di un immobile di piazza del Mercato nel centro storico del paese, ritinteggiato da poco, è stato oggetto di atti di vandalismo attraverso scritte sui muri con un liquame di non facile identificazione. La Polizia Locale Bassa Val Taro, dopo la denuncia della proprietaria dell’edificio deturpato, ha acquisito i primi elementi utili attraverso il sistema di videosorveglianza della piazza e ha avviato un’attività costante di controllo della zona.

Dalla visione delle telecamere e dalle testimonianze raccolte sono stati individuati due ragazzi; gli agenti, al momento, sono riusciti ad identificare un minorenne di 16 anni, residente in provincia di Parma. Il ragazzo è stato indagato del reato di deturpamento e imbrattamento di immobile altrui con la relativa segnalazione alla Procura dei Minorenni di Bologna. Nel frattempo sono in corso ulteriori attività per identificare l’altro responsabile.

Il Comandante della Polizia Locale Giovanni Saviano sottolinea che «grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini e il supporto del sistema di videosorveglianza ha permesso l’individuazione di una degli autori dell’imbrattamento».