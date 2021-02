Imbratta un cartellone pubblicitario in via Trieste: 24enne denunciato

Stava imbrattando un cartellone pubblicitario in via Trieste ma è stato sorpreso dai poliziotti che, proprio in quel momento, stavano passando in zona per alcuni controlli. Un giovane 24enne, residente a Piacenza, è stato individuato, identificato e denunciato dagli agenti delle Volanti per il reato di imbrattamento. Il ragazzo, dopo essere stato scoperto, ha ammesso le sue responsabilità in merito all'episodio.