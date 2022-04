Imbrattati con oli impregnanti e acidi le porte del Duomo e del Battistero

Uno sfregio ai simboli della città. Sono stati imbrattati nella notte i portoni del Duomo e del Battistero di Parma, simboli religiosi di una città che si sente ferita nell'orgoglio. La Polizia Locale, attraverso il circuito delle telecamere, è a lavoro per rintracciare i colpevoli. Con un olio sono state colpite le porte dei monumenti sacri.



Il raid non ha risparmiato la Chiesa di San Giovanni e l'antica farmacia. Un gesto che ha sferzato il volto della città, ferita nell' oltraggio alla sua bellezza. Duro il commento del sindaco Federico Pizzarotti: "Grave il gesto perpetrato ai danni di due dei nostri più importanti monumenti. Sono in corso gli accertamenti attraverso le telecamere per capire se si è trattato di un vandalismo o del gesto di una persona con disturbi".