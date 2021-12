Assolda un killer per uccidere moglie e suocera: arrestato impiegato parmense

Ha assoldato un killer per uccidere la moglie e la suocera, per smettere di pagare gli alimenti alla donna e per incassare l'eredità. Un impiegato parmense di 50 anni, originario della Val Taro, è stato arrestato dai carabinieri dopo che la persona alla quale aveva promesso 30 mila dollari per il 'lavoro' ha detto tutto ai carabinieri. L'uomo si è rivolto ad un pregiudicato della zona di Sarzana e gli ha chiesto - dietro compenso - di ammazzare la moglie e la suocera. Il tremendo piano del 50enne non è andato a buon fine perchè il pregiudicato lo ha tradito e ha raccontato tutto ai militari.

Il 50enne aveva promesso 30 mila euro a quello che avrebbe dovuto essere il killer delle due donne. L'impiegato era convinto del suo piano ma è stato proprio il sicario - già finito in carcere ma per reati minori - a dire la parola fine all'incredibile progetto omicida. I carabinieri hanno creduto alla storia dell'uomo e hanno deciso di appostarsi nel luogo in cui sarebbe avvenuto lo scambio dei soldi tra i due: 10 mila euro subito e 20 mila dopo l'omicidio. Mentre i due si incontravano a Sarzano i militari, dopo aver messo sotto sorveglianza le due donne, sono riusciti a fermare l'impiegato, finito in manette: l'accusa per lui è di tentato omicidio.