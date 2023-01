Imprenditore cade da tre metri d'altezza: 60enne trasportato in elisoccorso al Maggiore

Un imprenditore è rimasto gravemente ferito cadendo da tre metri all’interno della sua azienda a Viadana, nel Mantovano. L’uomo, 60 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma con un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Il ferito è il titolare del Birrificio artigianale viadanese, in liquidazione. Proprio per questo motivo questa mattina l’uomo doveva smontare la cella frigorifera all’interno del capannone che dovrà lasciare entro il mese. E’ salito sulla cella frigorifera ma, ad un certo punto, i pannelli di copertura hanno ceduto trascinandolo nel vuoto. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi sono state due persone che lavoravano in un capannone vicino. Subito con i soccorritori sono intervenuti i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Val padana e i carabinieri (Ansa)