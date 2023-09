'Ndrangheta, l'imprenditore di Parma e il ristorante di Collecchio: ecco perché la nostra città è al centro di un'inchiesta sulle cosche crotonesi

Parma è ancora una volta al centro di una maxi inchiesta di 'Ndrangheta. La nostra città, come confermato dalla numerose indagini giudiziarie portate avanti negli ultimi anni, ad iniziare da 'Aemilia', è uno dei territori prediletti dalle cosche. Se quella che fa riferimento alla famiglia Grande Aracri ha fatto della nostra città un vero e proprio centro in cui investire fiumi di denaro provenienti da affari illeciti la cosca Megna, radicata nel territorio della provincia di Crotone, avrebbe interagito con la prima per estendere la propria sfera d'influenza anche al Nord.

L'imprenditore di Parma e i camion sotto sequestro da vendere sottobanco

Nell'ambito dell'inchiesta Glicine - coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e diretta dal procuratore Nicola Gratteri - che ha portato alla custodia cautelare per 34 persone, sono stati arrestati anche due parmigiani, tra cui l'ex genero di Calisto Tanzi. Nell'ordinanza firmata dal Gip del Tribunale di Catanzaro Antonio Battiglia Parma e provincia sono protagoniste per alcuni episodi rilevanti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti un imprenditore parmigiano di 59 anni G.B. - finito agli arresti domiciliari e poi scarcerato su disposizione del Tribunale del Riesame di Catanzaro - avrebbe chiesto l'intervento di Mario Megna, arrestato nell'ambito della stessa inchiesta.

In particolare l'imprenditore era titolare di un'azienda di trasporti - la Str Trsporti Refrigerati - fallita in seguito ad un'inchiesta per traffico internazionale di prodotti petroliferi in contrabbando - che aveva portato all'arresto dell'imprenditore e di suo figlio. Dopo il fallimento il 59enne, sempre secondo l'ordinanza di custodia cautelare, avrebbe chiesto aiuto alla cosca Megna per vendere i trattori sequestrati sottobanco.

In un'intercettazione, riportata nell'ordinanza si legge: "Si, lui mi ha detto vedi e sto vendendo qualche rimorchio qualche trattore…in modo hai capito come? Vedi se c’è qualcuno, sono rimorchi nuovi sono… frigoriferi… chi se ne accorge che prendi il rimorchio e te ne vai. Vedi se ti servono rimorchi che te li puoi andare a agganciare (…) vai oggi pomeriggio te li agganci e te li porti, poi per il prezzo poi parliamo". Il Tribunale del Riesame ha poi riscritto il ruolo dell'imprenditore parmigiano 59enne nella vicenda ed ha revocato la misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

Il ristorante di Collecchio, il presunto traffico di droga e la sede logistica della cosca

Oltre alla figura dell'imprenditore parmigiano ci sono altri elementi che tirano in ballo la nostra provincia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i viaggi a Parma dei principali esponenti della cosca sarebbero stati frequenti. Era infatti necessario tenere i rapporti con gli affiliati presenti nella nostra provincia. In particolare un ristorante di Collecchio, gestito da due degli indagati, sarebbe stato una sorta di base logistica degli esponenti della cosca Megna dove, secondo l'ordinanza, ci sarebbe stato anche un sostanzioso traffico di stupefacenti.

"Qua i soldi dei pagamenti li tolgo io, con lui abbiamo preso i cosi insieme (…) Solo che lui ha messo più soldi, però pagare pago io, gli operai, la spesa" è il contenuto di un'altra intercettazione registrata dagli inquirenti e riportata nell'ordinanza. A parlare è uno dei maggiori esponenti della cosca che avrebbe spiegato come funzionavano le cose nel locale ad una persona che si apprestava a lavorarci.