Imputato ruba il cellulare al magistrato durante il processo: arrestato

Un imputato di 30 anni, sotto processo con l'accusa di furto, ha rubato il telefono cellulare del Pubblico Ministero proprio durante la sua udienza in un'aula del Tribunale di Parma.

L'incredibile episodio si è verificato nei giorni scorsi: mentre era in corso il dibattimento, infatti, il 30enne - accusato di aver commesso un furto in città - ha pensato bene di provare a rubare il cellulare del magistrato.

Dopo essersi avvicinato alla sua postazione ha preso il telefono, credendo che il suo gesto sarebbe passato inosservato, ma è stato subito scoperto dalle persone presenti.

Il ladro, che ha agito durante il processo per direttissima nei suoi confronti, è stato subito scoperto ed arrestato in flagranza di reato per furto. Ora sarà di nuovo giudicato per direttissima.