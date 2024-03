In arrivo 7 migranti, Garufi: "I territori accolgano. I 18 militari? Se ci illudiamo..."

Saranno 7 i migranti a bordo della nave di Emergency che verranno accolti a Parma. La Life Support è attesa a Ravenna per giovedì 21 marzo alle 8. L’attracco è confermato alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini. I 71 migranti a bordo della nave saranno poi trasferiti con mezzi della Croce Rossa Italiana presso il Pala De Andrè, dove verranno effettuati tutti gli adempimenti sanitari e di polizia. Sull'arrivo a Parma di nuovi migranti, il Prefetto Antonio Lucio Garufi si è così espresso: "La situazione dopo questi mesi invernali è abbastanza tranquilla. Il nostro centro di accoglienza temporanea di Martorano è stato alleggerito, ma ora sta tornando ad essere riempito. Serve che i territori si facciano interpreti di un accoglienza, allo stesso modo di come si fanno portavoce di straordinarie iniziative di tolleranza che sono un vanto per questa provincia - ha detto il Prefetto a Radio Bruno -".

Per il 1° aprile sono attesi in città 18 militari. L'arrivo di nuove forze che saranno integrate con le forze di polizia esistenti nel territorio, sono sintomo di una città più sicura. Il Prefetto Antonio Lucio Garufi si è così espresso, a proposito: "Se sono soddisfatto? Se ci illudiamo che l'arrivo dei militari sia la panacea dei mali o presunti tali a Parma non andiamo lontano. Sono e saranno un buon contributo, non fosse altro che per infondere fiducia attraverso la loro presenza, nelle zone che pattuglieranno".