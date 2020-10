In auto con 50 grammi di cocaina: 35enne arrestata in via Emilia Est

È stata fermata per un normale controllo stradale ma in auto aveva un involucro con 50 grammi di cocaina ed è stata arrestata. Una donna di 35 anni di origine algerina infatti è stata fermata nella giornata del 1 ottobre dai carabinieri durante un posto di blocco. La conducente ha mostrato da subito agitazione: i militari si sono insospettiti e hanno perquisito l'automobile. Quasi subito hanno trovato un involucro con all'interno 50 grammi di cocaina. Per la 35enne, residente a Reggio Emilia, sono scattate le manette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.