In auto con coltelli, mannaie e un piede di porco: denunciato 37enne rumeno

Era fermo nella sua auto all'interno di un parcheggio tra via Langhirano e via Enza ma quando i carabinieri della sezione Radiomobile hanno deciso di controllarlo un 37enne rumeno ha mostrato agitazione: per questo motivo i militari hanno deciso di estendere il controllo anche al veicolo. Dentro all'auto i miitari hanno trovato, durante la perquisizione, diversi coltelli, un mannaia e un piede di porco, tutti nascosti in vari punti del mezzo. L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale trovato in auto è stato sequestrato.