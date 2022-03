In auto con l'hashish e una mazza da baseball, in casa un etto di coca: arrestato 22enne 

E' stato fermato in via Zarotto per un controllo stradale ma quando ha aperto la portiera della sua auto i carabinieri hanno sentito un forte odore di hashish ed hanno deciso di perquisirlo: in tasca aveva qualche grammi di hashish. Nel bagagliaio nascondeva una mazza da baseball e in casa un etto di cocaina. Un 22enne albanese è stato arrestato ieri mattina dai militari ed ora si trova nel carcere di via Burla.

Tutto è nato da un semplice controllo stradale: una pattuglia della radiomobile ha deciso di fermare l'auto con a bordo il giovane. Come prima cosa il conducente ha fornito i suoi documenti e quelli del mezzo: non c'era nulla di irregolare. Quando però il 22enne ha aperto la portiera i carabinieri hanno sentito un forte odore di hashish ed hanno deciso di perquisirlo, dopo che il ragazzo aveva negato di nascondere droga. Nella tasca del giubbotto aveva invece 5 grammi di hashish.

Nel bagagliaio, invece, c'era una mazza da baseball, di cui il conducente non ha saputo giustificare il possesso. La perquisizione in casa sua ha portato al ritrovamento ed al sequestro di un etto di cocaina, altri grammi di hashish e 2 mila euro in contanti nascosti in un maglione. C'era anche tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ora si trova nel carcere di via Burla.