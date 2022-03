In auto con la musica ad alto volume aggrediscono i poliziotti: due arresti

Stavano ascoltando musica ad alto volume all'interno della propria auto ma all'arrivo dei poliziotti si sono rifiutati di esibire i documenti ed hanno aggredito violentemente gli agenti. Due persone, una donna di 52 anni e un uomo di 42 anni sono stati bloccati ed arrestati per resistenza a pubblico ufficiale ed ora si trovano nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 4 marzo, poco prima delle ore 23 in via Pezziol a Parma. Dopo una segnalazione dei residenti i poliziotti si sono avvicinati all'auto della coppia, dalla quale proveniva musica ad alto volume.

Dopo aver visto gli agenti la donna è scesa dall'auto, dopo aver abbassato il volume ma si è rifiutata di esibire i documenti. I poliziotti, a quel punto, le hanno detto che l'avrebbero portata in Questura per l'identificazione: lei si è scagliata contro di loro. La 52enne, senza fissa dimora, ha iniziato ad urlare ed ha buttato a terra un agente. La donna è stata bloccata con la forza ma ha tentato di liberarsi e di mordere i poliziotti. Il 42enne, che fino a quel momento era rimasto in auto senza fare nulla, ha aggredito anche lui i poliziotti. I due, portati in Questura, sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.