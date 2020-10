In auto con pistola, passamontagna e cartucce: 27enne fermato e denunciato al Campus

Aveva in auto una pistola scacciacani priva di tappo rosso, alcuni guanti, una valigetta con il kit necessario per pulire l'auto, un passamontagna, un cartuccia a salve e anche della droga. Un 27enne di origine turca è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava al Campus Universitario ed è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I militari stavano effettando alcuni controlli in zona, per prevenire i furti, quando hanno notato il giovane che, alla sola vista della pattuglia, ha cercato di nascondere un involucro tra i sedili della sua auto. A quel punto i carabinieri lo hanno fermato ed hanno perquisito la macchina: nel bagagliaio hanno trovato la pistola scacciacani, il passamontagna e la valigetta, con all'interno il kit per pulire l'arma.

