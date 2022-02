In auto con più di 80 mila euro di banconote false: 38enne arrestato

In auto aveva più di 1.600 banconote false da 50 euro per un totale di oltre 81 mila euro contraffatti. Un 38enne residente a a Parma è stato fermato dai carabinieri durante un controllo stradale in strada Pontasso ed è stato arrestato: ora si trova nel carcere di via Burla.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1 febbraio. I militari della sezione radiomobile di Parma hanno perquisito l'auto ed hanno trovato oltre 1600 banconote. Sul sedile posteriore i militari hanno trovato un grosso zaino.

All’interno sono state trovate le banconote del taglio di 50 euro confezionate in 13 mazzette sigillate con cellophane trasparente e due mazzette libere legate con elastici. Un falso di buona fattura, infatti presentano i fattori contraddistintivi delle banconote reali, (ologramma- filigrana) hanno vari numeri seriali ma, controllate con la lampada di UV non mostrano i segni di riconoscimento delle banconote vere.

Il 38enne è stato arrestato per “falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” ed accompagnato al carcere di via Burla. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di banconote falsificate fatto in provincia negli ultimi tempi.