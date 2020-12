In auto con un chilo di droga nascosta nel giubbotto: 29enne arrestato

All'interno del giubbotto aveva 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilo. Un 29enne tunisino è stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri della compagnia di Parma ed arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Insieme al giovane c'era anche una ragazza 23enne di origine colombiana, denunciata per lo stesso reato. I militari hanno fermato l'auto con a bordo la coppia: l'uomo ha mostrato subito segni di agitazione. A quel punto i carabinieri lo hanno perquisito: nella giacca aveva un chilo di hashis. Nella sua abitazione altri 200 grammi di droga e un bilancino di precisione, nascosti all'interno di una calza. Il 29enne è stato accompagnato nel carcere di via Burla.