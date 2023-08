In auto con una trentina di dosi di cocaina pronte da spacciare: arrestato il proprietario

I carabinieri della stazione di Pellegrino Parmense, coadiuvati dai militari della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno effettuato dei servizi di controllo per garantire la sicurezza e reprimere eventuali reati nel territorio del comune di Bore, in occasione di alcune manifestazioni musicali che hanno richiamato nel piccolo centro montano numerose persone, molti giovani, provenienti da tutta la provincia e anche dalle zone vicine. In particolare, durante servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia della Stazione di Pellegrino ha intercettato e fermato un’auto con a bordo tre ventenni provenienti da diversi comuni della vicina Lombardia.

I giovani, con il loro atteggiamento nervoso e insofferente, hanno insospettito i militari che stavano perquisendo sia loro che il veicolo. Il conducente dell’autovettura è stato trovato in possesso, nascoste in una piccola intercapedine creata nella carrozzeria, di una trentina di dosi di cocaina, suddivise in piccole palline, da cedere probabilmente durante la serata, inoltre, nell’auto, nascoste nel cruscotto, sono stati trovati altri 10 grammi della stessa sostanza, alla fine un totale di circa 30 grammi. Il giovane, accompagnato in caserma, è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli altri due giovani in sua compagnia, trovati con delle piccole quantità di hashish e cocaina, sono stati segnalati alla Prefettura competente come assuntori; naturalmente tutto lo stupefacente è stato sequestrato