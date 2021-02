In auto senza patente e assicurazione ma con attrezzi da scasso e cocaina: denunciato

Stava percorrendo viale Duca Alessandro alle 2.45 di notte, senza assicurazione e senza patente. In auto aveva alcuni attrezzi da scasso e un involucro con alcuni grammi di cocaina. Un cittadino italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato, denunciato e sanzionato dai poliziotti delle Volanti che stavano effettuando alcuni controlli in zona. Gli agenti, dopo aver visto l'auto sospetta, hanno deciso di fermarla: a bordo il conducente, senza patente: il mezzo, inoltre, era senza assicurazione. All'interno del veicolo i poliziotti hanno trovato diversi attrezzi da scasso: pinze, cacciaviti e un coltello da cucina. Oltre agli attrezzi da scasso anche la droga: sul sedile posteriore infatti c'era un involucro con all'interno cocaina. L'uomo, un italiano pluripregiudicato, è stato portato in Questura ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti da scasso e sanzionato amministrativamente per il possesso di droga ad uso personale e per aver violato il coprifuoco, previsto dalla norme antiCovid.