In bilico su un ponticello e incastrato nell'abitacolo: trasportato al Maggiore, è grave

Soccorsi in azione dalle 15 di giovedì 28 luglio a Cortemaggiore: un agricoltore di circa 60 anni si è ribaltato con il suo furgone in un canale, lungo una stradina di campagna perpendicolare alla Provinciale, rimanendo in bilico con le ruote posteriori su un ponte. Viste le condizioni e le gravi ferite, in particolare al volto, e stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso arrivato da Brescia. Una volta stabilizzati i parametri l'uno è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma.

Stando ad una prima ricostruire effettuata dai carabinieri del Norm di Fiorenzuola pare che il furgone, prima di ribaltarsi, abbia centrato una sbarra parzialmente aperta. Complicate le operazioni per estrarlo dell'abitacolo: i pompieri hanno dovuto ancorare il mezzo con delle corde, prima di imbarellare l'uomo e affidarlo ai sanitari del 118 di Fiorenzuola e ai volontari della Cri di Roveleto.