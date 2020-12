In bus senza mascherina si rifiuta di dare i documenti: 35enne multato

E' salito a bordo di un'autobus della Tep senza indossare la mascherina. Un senegalese di 35 anni è stato controllato dai carabinieri, che sono stati avvertiti dall'azienda Tep, dopo la segnalazione da parte del controllore che era a bordo dell'autobus. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 dicembre in via Mazzini a Parma: il controllore infatti ha visto l'uomo senza mascherina e gli ha chiesto i documenti. Il 35enne si è rifiutato di presentarli: i militari hanno provveduto a sanzionarlo per la violazione nelle normative antiCovid.