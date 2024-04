In casa con 50 grammi di cocaina e 10mila euro: 35enne arrestato

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti la sezione “Antidroga” della Squadra Mobile della Questura di Parma, nella mattinata di mercoledì 24 aprile, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano, per il reato di detenzione al fine di farne spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, un pregiudicato di 35 anni da tempo attenzionato, veniva fermato nei pressi della propria abitazione e, tradendo particolare nervosismo a seguito del controllo, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione del soggetto veniva rinvenuto stupefacente del genere cocaina per un peso complessivo di 46 grammi e la somma di quasi 10.000 euro oltre che materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. L’ingente quantità di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata sequestrata. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per la celebrazione del giudizio direttissimo all’esito del quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.