In casa due monopattini elettrici rubati e due biciclette: denunciato 41enne albanese

Nella sua abitazione conservava due monopattini e due biciclette elettriche rubate nei giorni scorsi. Un cittadino albanese di 41 anni è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Traversetolo che, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato i quattro mezzi. I militari hanno ricostruito la provenienza di uno dei monopattini trovati a casa dell'uomo: il mezzo elettrico della ditta Bit Mobility Srl era stato rubato il 12 settembre a Parma. Per il 41enne è scattata l'accusa di ricettazione: in casa sua sono stati trovati alcuni componenti di motocicli. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei furti.

