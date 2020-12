In casa hashish e marijuana: 20enne denunciato dai carabinieri

In casa aveva alcuni grammi di marijuana e di hashish e un bilancino di precisione. Tutto il necessario per confezionare le dosi di droga e spacciare ai coetanei. Un giovane 20enne di Fidenza, residente in paese, è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Nel corso della giornata di ieri i militari del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Fidenza hanno effettuato alcuni controlli in centro storico. Nel corso di alcuni servizi svolti in città i militari hanno visto il ragazzo - già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'atteggiamento sospetto del 20enne - che si è agitato alla vista della pattuglia - ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare, nei suoi confronti, una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso del controllo sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e di hashish: una quantità che non giustificava l'uso personale. Oltre alla droga è stato trovato anche un bilancino di precisione. Il 20enne è stato identificato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.