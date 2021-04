In casa mezzo chilo di coca e 10 mila euro: arrestato 37enne albanese

L'uomo è stato fermato dai carabinieri per un controllo stradale in viale Fratti

Stavano percorrendo viale Fratti a bordo di un'auto ma in tasca e nel veicolo avevano alcuni grammi di cocaina. Quando i carabinieri li hanno fermati hanno mostrato subito agitazione: per questo motivo i militari hanno deciso di controllarli. Nella tasca di uno di loro c'era un grammo di droga mentre altri 15 erano nascosti all'interno del porta oggetti dell'auto. Nell'abitazione del 37enne i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di cocaina all'interno del forno a microonde, oltre ad un bilancino di precisione. In un cassetto della cucina c'erano anche 10 mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed ora si trova nel carcere di via Burla.