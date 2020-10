"In Emilia-Romagna 61 persone in terapia intensiva, poche sono intubate"

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione Emilia-Romagna sono 61. Molti di questi pazienti non sono intubati. A rivelarlo l'assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini che ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus.

"La situazione azionale non vede la nostra regione tra le primissime con la massima circolazione del virus, come fù invece a marzo, ma non bisogna abbassare l’attenzione. In Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, Toscana, Veneto, Liguria, Sicilia si è registrato un aumento maggiore di positivi, poi c'è l'Emilia-Romagna. Ricordo questi casi perchè stiamo ragionando insieme ai miei colleghi, di tutte queste regioni, insieme al Governo, alla presidenza della conferenza Stato-Regioni quali provvedimenti ulteriori adottare, nei prossimi giorni, per contrastare la diffusione del virus".