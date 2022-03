In fiamme una casa di piazzale Chaplin: due intossicati

Abitazione in fiamme questa sera, 3 marzo, in piazzale Chaplin. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate in cucina, causando problemi a due persone che sono rimaste intossicate, mentre una terza non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Sono scattate le indagini per cercare di capire cosa possa aver provocato le fiamme.