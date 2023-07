In giro con la droga in tasca e un coltello per preparare le dosi: denunciato 18enne

Ieri pomeriggio i militari della Stazione di Fornovo Taro, impegnati in specifici servizi di contrasto al commercio di stupefacenti e alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio, hanno notato due giovani a piedi mentre transitavano nei pressi della Piazza mercato a Fornovo. Uno di questi, alla vista dei militari, ha lanciato qualcosa a terra. Insospettiti si sono avvicinati e hanno notato un involucro contenente una piccola quantità di hashish. A questo punto hanno al controllo del giovane, un 18enne del posto, in possesso di altri 3 grammi di droga e un coltello a scatto con la lama intrisa di stupefacente nascosti in una tasca interna. I Carabinieri a questo punto hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del giovane, dove hanno ritrovato un bilancino di precisione con residui di hashish, oltre a un estintore e un cartello stradale della Val D’arda, oggetto di furto. Sia la sostanza che gli altri oggetti sono stati sequestrati dai militari che, al termine delle operazioni hanno denunciato il 18enne per ricettazione, detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e porto ingiustificato di arma o oggetti atti ad offendere.