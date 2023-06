In macchina con hashish e cocaina: arrestato pusher 28enne

I Carabinieri di Parma, in zona Via Monte Altissimo, via San Leonardo e via Venezia, hanno predisposto dei controlli. Ieri le persone controllate sono state 139 e i veicoli 51, fra questi è stato controllato ed arrestato un italiano 28enne trovato in possesso di stupefacenti destinato allo spaccio. In particolare nella serata di ieri, verso le 18.30 un equipaggio della Sezione Radiomobile ha sottoposto al controllo un veicolo in transito in via Burla guidato dal 28enne. Alla richiesta dei documenti il conducente si è immediatamente mostrato nervoso e contrariato alle verifiche in atto e i motivi sono apparsi immediatamente chiari. Non appena l’uomo ha aperto lo sportello del veicolo, i Carabinieri hanno notato sul tappetino, vicino ai suoi piedi, una busta di trasparente con all’interno 103 grammi di hashish, mentre nel bagagliaio posteriore, all’interno di uno zainetto, è stato rinvenuto un altro involucro termosaldato di colore bianco contenente circa 2 grammi di cocaina. Considerata la rilevante quantità di stupefacente ritrovata, ragionevolmente destinata alla vendita, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Parma, in attesa dell’udienza di convalida.