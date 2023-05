In manette il Pm Errede: a Parma aveva coordinato le indagini sul sequestro Onofri

Un un'indagine della Procura della Repubblica di Potenza, in cui si ipotizzano i presunti reati di tentata concussione, tentata estorsione, estorsione consumata e più ipotesi di corruzione in atti giudiziari, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce hanno arrestato cinque persone tra cui un giudice, sottoponendole ai domiciliari. Eseguiti anche sequestri preventivi diretti e per equivalente del profitto ritenuto illecito. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Potenza. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di Pietro Errede, attualmente giudice presso il Tribunale di Bologna e per i fatti contestati (del 2021) giudice delle sezioni fallimentare / esecuzioni immobiliari e misure di prevenzione del Tribunale di Lecce, e quattro professionisti salentini, a vario titolo titolari di incarichi giudiziari o di incarichi professionali ottenuti nel contesto di procedure giudiziarie (curatele, amministrazioni giudiziarie in sede di misure di prevenzione, procedure esecutive immobiliari e liquidazioni giudiziarie).

Secondo la Procura di Potenza, a livello di gravità indiziaria e ''ferma restando la doverosa verifica nelle successive fasi processuali'' sarebbe emerso ''un meccanismo di reciproco scambio, fondato, da una parte, sulla assegnazione degli incarichi maggiormente remunerativi da parte del giudice a vari professionisti (curatori, amministratori/ controllori giudiziari e/o coadiutori) e, dall'altra, sull'ottenimento da parte del giudice di regalie ed altre utilità'', ha reso noto il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio. Tali regalie sarebbero consistite in ''vacanze, preziosi, device, feste''. Il quadro accusatorio è stato ricostruito con numerose attività di indagine e acquisizione di documenti, in particolare ''l'essenziale apporto delle attività d'intercettazione e delle investigazioni informatiche e bancarie, ma anche come le dichiarazioni di alcuni testi e parti offese, scrupolosamente verificate e riscontrate, siano state un decisivo contributo che ha consentito di acquisire un quadro indiziario''.