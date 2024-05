In manette il rapinatore delle borsette

Si trova in carcere L.C., un 50enne italiano indiziato, a vario titolo, di rapina, furto con destrezza e lesioni personali, commessi a Parma nel lasso di tempo che va da gennaio a marzo 2024. I Carabinieri della stazione Oltretorrente, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Parma, hanno incastrato l'uomo grazie alla visione delle immagini acquisite dalle varie telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte ed alle indagini condotte sul campo. I fatti risalgono a gennaio quando, nei pressi di un esercizio commerciale, l’uomo si sarebbe reso protagonista di un furto con strappo di una borsa nei confronti di una donna che transitava in quel momento in macchina nell’area del parcheggio antistante. L’autore del furto - nel racconto della vittima - dopo aver aperto la portiera dell’automobile della donna, è riuscito a sottrarle con forza la borsa per poi darsi alla fuga su altro autoveicolo. Lo stesso, nell’arco della stessa giornata, avrebbe commesso una rapina ai danni di un’altra signora, che stava parcheggiando nei pressi di un supermercato della città.

Anche in questo caso la condotta è stata la stessa. La donna è stata trascinata a terra con violenza, ha riportava varie escoriazioni su diverse parti del corpo. Di qui l’accusa di rapina. A febbraio poi, bussando al finestrino con la scusa di segnalarle uno pneumatico sgonfio, ha sottratto con veemenza la borsa a una signora mentre era alla guida del proprio veicolo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno permesso ai Carabinieri di strada delle Fonderie di rintracciare il 51enne presso la propria abitazione dichiarandolo in stato di arresto poiché ritenuto responsabile di rapina, furto con destrezza e lesioni personali. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Parma.