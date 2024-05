In manette per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare

La Polizia ha arrestato un uomo con l'accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una donna con la quale martedì sera, alle ore 22.45 circa, stava litigando in via Brozzi. La chiamata è giunta al 113 a seguito di segnalazione da parte di un cittadino che segnalava un'animata lite in strada tra un uomo ed una donna. Giunti sul posto, gli operatori non hanno riscontrato la presenza dei due litiganti che, come ha raccontato un testimone, si erano dileguati a bordo di un’auto di cui sono stati forniti modello e targa. È stata rintracciata in tangenziale nord. La coppia in questione era all’interno della macchina segnalata. In effetti tra i due vi era stata una lite sfociata alle vie di fatto. A carico dell’uomo un divieto di avvicinamento nei confronti della donna, sua ex compagna. Pertanto, è stato tratto in arresto per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A peggiorare la sua situazione le minacce agli operatori. Per questo è stato deferito in stato di libertà per il reato di minaccia a pubblico ufficiale e oggi si trova in regime di arresti domiciliari.