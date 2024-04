In manette una specialista in furti ad anziani: aveva colpito anche a Parma

In totale ha riportato condanne ad 11 anni e due mesi di reclusione e, considerati i periodi di pena già espiati, uscirà dal carcere il 28 gennaio del 2029. Si tratta di una donna di 53 anni residente nel Comune di Bibbiano, specializzata in furti ai danni degli anziani. Nella sua fedina penale, per i reati commessi tra il 2006 e il 2012 nelle province di Reggio Emilia e Parma, ci sono anche due rapine improprie (avendo usato violenza per assicurarsi la fuga), due condanne per false dichiarazioni sulla propria identità personale (per episodi commessi a Modena e Verona rispettivamente nel 2011 e nel 2017) e una per inosservanza alla sorveglianza speciale, registrata nel 2017 in provincia di Reggio Emilia. La 53enne, già arrestata nell'agosto del 2023, aveva ottenuto a marzo di quest'anno la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale venendo scarcerata. Ora è però sopravvenuto un nuovo titolo di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura reggiana, che è stato eseguito dai Carabinieri di Bibbiano. Tra i vari colpi commessi ai danni di anziani il più grave è sicuramente quello risalente al 2006 compiuto a Montecchio Emilia. Si era intrufolata a casa di un'anziana con il pretesto di fare un regalo al marito e le aveva svuotato la cassaforte con l'aiuto di un complice, usando poi la violenza per fuggire. In altre occasioni si era finta parente o conoscente delle vittime, oppure le aveva abbracciate per strada per poi sfilargli con destrezza le catenine d'oro.