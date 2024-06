In moto contro un'auto ferma in coda sulla 45, grave un uomo

Un motociclista è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto sulla Statale 45 a Rivergaro intorno alle 19,30 di domenica 30 giugno. È finito con la moto contro un'auto che lo precedeva e che pare fosse ferma in colonna per un rallentamento. L'impatto della moto contro la parte posteriore della vettura è stato abbastanza violento e il motociclista è caduto a terra violentemente battendo la testa e riportando diversi traumi. Il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza della Pubblica Valnure in postazione a Rivergaro insieme all'autoinfermieristica del 118 di Piacenza e a un altro mezzo sanitario di Travo. Poco dopo è atterrata sul posto anche l'eliambulanza. A bordo della moto c'era anche una donna che non ha riportato ferite gravi. L'uomo invece è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma.