In stazione con un chilo di droga nella borsa: arrestata nigeriana

Una donna nigeriana è stata bloccata ed arrestata per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in stazione a Parma. La giovane aveva un un'atteggiamento sospetto e gli agenti hanno deciso di controllarla: all'interno della borsa aveva circa un chilo di marijuana, divisa in alcuni panetti. Per la donna sono scattate le manette. L'udienza per direttissima ha confermato l'arresto e la detenzione in carcere.

