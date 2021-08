In tasca 140 grammi di coca e oltre mille euro in contanti: arrestato 25enne

Il nigeriano si trovava in piazza Risorgimento a Parma: ora è in via Burla

Si trovava in piazza Risorgimento a Parma e quando i carabinieri hanno deciso di controllarlo ha mostrato, da subito, agitazione. A quel punto i militari della sezione radiomobile della compagnia di Parma - in zona per una serie di controlli antidroga - hanno effettuato una perquisizione. Un 25enne nigeriano è finito nei guai nella serata di ieri lunedì 16 agosto: nelle tasche dei pantaloni nascondeva infatti 14 involucri termosaldati con all'interno 140 grammi di cocaina e oltre 1.100 euro in contanti. Il giovane, sorpreso in flagranza di reato, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e accompagnato nel carcere parmigiano di via Burla.