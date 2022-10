In tasca diverse dosi pronte per essere spacciate: denunciata una ventenne

Nel corso della serata di ieri, venerdì 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno pizzicato una ventenne residente in un comune della provincia con 10 grammi di hashish.

Durante le operazioni di controllo a Varano de’ Melegari, la ragazza si aggirava con fare sospetto. I carabinieri hanno più volte chiesto spiegazioni sulla sua presenza, ma la giovane non è stata convincente. E' apparsa nervosa e il suo atteggiamento ha fatto scattare la perquisizione. E' stata trovata in possesso di circa 10 grammi di hashish, divisi in vari pezzi destinati a essere spacciati a ragazzi del posto. Accompagnata in caserma, la droga è stata sequestrata e per lei è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Nei guai è finito anche un automobilista il quale, durante un controllo alla circolazione stradale nel comune di Fornovo, alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana e quindi, oltre alla segnalazione in Prefettura si è visto ritirare la patente di guida.