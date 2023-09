In tribunale con sfollagente telescopico e spray al peperoncino, denunciato

L’altra mattina un 29enne che abita nel parmense si stava recando in Tribunale per adempiere a delle proprie incombenze private. Durante il tragitto, è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Nello zaino del 29enne è stato trovato uno sfollagente telescopico di 42 centimetri e uno spray al peperoncino. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo Calogero Paci, il 29enne sequestrandogli quanto trovato in suo possesso. L’uomo dall’ingresso del Tribunale è stato quindi condotto alla vicina caserma dei carabinieri di Corso Cairoli dove i militari hanno sequestrato quanto detenuto dall’uomo che dopo le formalità di rito è stato rilasciato con a carico una denuncia in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al per consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.