In undici per guardare Barcellona-Juventus: 4.400 euro di multa a Sissa Trecasali

Le urla provenienti da un appartamento hanno insospettito i vicini. Sembrava ci fosse... una partita di calcio. In effetti la partita c'era, e a guardarla erano undici persone. E' successo a Sissa Trecasali, dove i carabinieri giunti sul posto hanno avuto modo di verificare la presenza di undici persone in casa, riunite per vedere la partita di Champions League Barcellona-Juventus.

A fine gara la festa per il primo posto dei bianconeri nel girone, l'euforia per aver battuto la squadra blaugrana e per aver visto affermarsi l'idolo bianconero Cristiano Ronaldo sul suo 'nemico sportivo' Messi, ha prodotto urla e schiamazzi. Tanto che i vicini hanno notato l'anomalia, di questi tempi poi... . Tutti identificati e sanzionati per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19. Complessivamente sono state emesse sanzioni per 4400 euro.