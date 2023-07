In vacanza a Bedonia, 85enne sparisce da casa per ore: ritrovato dal Soccorso alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro per un mancato rientro all' abitazione.

Nella serata di venerdì 28 luglio il Saer è stato attivato dai Carabinieri di Borgo Val di Taro per un signore ottantacinquenne (originario del Ravennate ed in villegiatura a Costabelvedere di Bedonia) che ieri sera non ha fatto rientro nella propria abitazione dopo una passeggiata.

Sul luogo è giunta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e un'Unità Cinofila del Saer che ha iniziato le ricerche. L'uomo (che soffre di demenza senile) fortunatamente è stato ritrovato poco dopo in un'attività della zona dove lavorava da giovane. Incolume e illeso è stato accompagnato all’ambulanza per una visita di controllo ma senza manifestare problematiche sanitarie.