In via Baganzola con due grossi coltelli: 23enne denunciato

Sono stati intensificati i controlli all’interno del Parco Ducale, in Piazzale della Pace e nelle zone circostanti, compresa l’area attorno alla stazione ferroviaria, con particolare attenzione alla zona dell’ex scalo ferroviario. Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile. Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 47 persone e controllati oltre 27 mezzi.

A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere: un 23enne italiano, residente nel cremonese che, controllato in Strada Baganzola è stato trovato in possesso di due coltelli di famose marche della lunghezza di 29 e 26 centimetri; una 30enne italiana residente in città, che controllata in via Palermo è stata trovata in possesso di un coltello multiuso.

Per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: un 46enne tunisino, residente in città, sorpreso in via Palermo con 15 grammi di

hashish occultati in una tasca della giacca, suddivisa in diversi pezzi. L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 7 giovani tra i 21 e i 30 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marjuana per uso personale. Nel complesso sono stati sequestrati 18,00 gr. di hashish.