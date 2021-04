In via Kennedy con una mannaia nello zainetto: denunciata minorenne

E' stata fermata dai carabinieri in via Kennedy, insieme ad altri giovanissimi, dai carabinieri. Quando ha aperto lo zainetto i militari si sono accorti che all'interno c'era una mannaia. Una ragazza minorenne è stata quindi identificata e denunciata per detenzione di oggetti atti ad offendere. La segnalazione è stata fatta alla Procura dei minori di Bologna. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 20 aprile.

I carabinieri hanno effettuato numerosi controlli del territorio: al termine della giornata hanno fermato più di 60 persone. All'interno del parco Ducale un giovane 24enne gambiano è stato fermato: nel marsupio aveva un involucro di cellophane con dentro 10 grammi di hashish e un taglierino con lama di 8 centimetri. Il pusher, che alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi velocemente, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Un 48enne tunisino, controllato in Piazza Caduti del Lavoro ha violato l’ordine di lasciare il territorio italiano mentre un 41enne ivoriano, residente a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato poichè non ha ottemperato al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Parma. Inoltre è stato anche sanzionato per la normativa Covid in

quanto non ha rispettato le disposizioni previste per prevenire la diffusione del virus.

