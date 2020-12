In via Mazzini con un portafoglio rubato: 35enne denunciato per furto

Stava passando in via Mazzini ed è stato controllato dai carabinieri del comando provinciale di Parma. Un 35enne senegalese è stato trovato in possesso di un portafogli di un'altra persona ed è stato denunciato per furto aggravato. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 7 dicembre, in pieno centro storico. Il proprietario del portafoglio, infatti, aveva presentato denuncia alle forze dell'ordine. I militari, che si trovavano in centro per alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio e per prevenire i reati predatori, hanno visto l'uomo ed hanno deciso di controllarlo.

