In via Venezia con la droga in tasca: 34enne arrestato dalla polizia Locale

Si stava aggirando nella zona di via Venezia ed è stato fermato, visto il suo atteggiamento sospetto, dagli agenti del nucleo problematiche del territorio della polizia Locale di Parma. Un 34enne di origine straniera è stato trovato in possesso di 90 grammi di hashish - nascosti nei pantaloni - e di 200 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio.

Per lui sono scattate le manette: durante la perquisizione domiciliare, poi, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Magistrato è stato posto agli arresti domiciliari. La droga, il denaro e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Al processo per direttissima, che si è svolto il giorno dopo l'arresto, sono stati convalidati l’arresto e il sequestro. E' stata anche disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza..