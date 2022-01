In viale Piacenza con in tasca 20 grammi di cocaina: arrestato 29enne

E' stato fermato in viale Piacenza con 20 grammi di cocaina e per lui sono scattate le manette. Un 29enne nigeriano è stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì 20 gennaio, dai carabinieri, nel corso di alcuni controlli nel centro storico e nei quartieri di Parma. Mentre in centro storico i militari hanno allestito una stazione mobile nei quartieri caldi è proseguito il pattugliamento. L'uomo, che era fermo in viale Piacenza, è stato controllato: in tasca aveva 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e denaro in contanti. Il pusher si trova nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. Un 32enne marocchino, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato denunciato. Un 61enne, invece, fermato alla guida in stato di alterazione da sostanza stupefacenti è stato fermato per un controllo stradale e denunciato per guida sotto effetto di droghe. Due giovani di 18 e 20 anni con qualche grammi di hashish, sono stati segnalati in Prefettura come consumatori.

