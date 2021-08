In viale Toschi con un coltello e la droga: denunciato 23enne ucraino

Si aggirava con attegiamento sospetto lungo viale Toschi. Un 23enne di origine ucraina è stato controllato dai carabinieri della stazione Oltretorrente. Il giovane si è mostrato da subito agitato: i militari lo hanno perquisito ed hanno trovato un coltello con lama di 8 centimetri: il possesso al di fuori della propria abitazione è vietato. In tasca aveva anche alcune dosi di hashish e marijuana. Dopo l'identificazione il 23enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e per detenzione di sostanze stupefacenti. Anche in questi giorni di agosto i carabinieri della compagnia di Parma controllano costantemente il territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini.