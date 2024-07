Rimane incastrato nella lavanderia: intervengono i vigili del fuoco

E' rimasto incastrato all'interno di una lavanderia automatica nel quartiere Oltretorrente e, visto che non riusciva più ad uscire, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E' successo nelle prime ore della mattinata di domenica 14 luglio a Parma. Gli operatori del 115 sono intervenuti sul posto per liberare la persona rimasta all'interno. Fortunatamente alle ore 7 le porte si sono aperte in automatico e tutto si è risolto per il meglio.