Incastrato nella motozappatrice, grave un anziano trasportato al Maggiore

Un 80enne piacentino è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di sabato 16 marzo a causa di un infortunio avvenuto in un'azienda agricola in località Berlasco di Borgonovo. L'anziano è finito con le gambe in una motozappatrice che stava utilizzando nell'orto, restando incastrato. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, intervenuti sul posto insieme all'autoinfermieristica del 118 di Castello e a un'ambulanza della Cri di Borgonovo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare le gambe dell'uomo che è stato poi trasportato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma a bordo dell'eliambulanza giunta da Milano.