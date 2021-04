Continua la caccia al piromane: mistero su un furgone bianco

È ormai caccia aperta al piromane che nella giornata di sabato 24 aprile avrebbe appiccato il fuoco a ben 15 veicoli, tra auto e furgoni.

Gli investigatori sono sulle sue tracce e nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti: per ora resta in giallo del furgone bianco che sarebbe stato visto da alcuni cittadini nei pressi dei luoghi di alcuni dei roghi di sabato.

Uno scenario inquietante ed inedito per la nostra città: un piromane - o più piromani - in giro per la città ad incendiare veicoli di ogni tipo, senza nessun legame apparente tra di loro. Anche tra i proprietari dei mezzi, almeno fino alle informazioni acquisite fino ad oggi, non si sarebbe alcun legame. Una delle ipotesi è legata all'azione di una persona squilibrata ma sicuramente molto ben organizzata. Non si esclude nemmeno la pista della criminalità organizzata ma al momento sembra improbabile.