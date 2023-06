Tre maxi incendi in meno di due mesi, da via Emilio Lepido a Sanguinaro: si fa strada l'ipotesi di una banda di piromani

Si fa strada l'ipotesi di una banda di piromani dietro i tre maxi incendi, avvenuti in provincia di Parma nell'arco di meno di due mesi, dal 27 aprile al 22 giugno. Dal rogo del negozio Happy Home in via Emilio Lepido a Parma a quello che ha coinvolto l'azienda Repal a Sanguinaro di Fontanellato, passando per il gigantesco rogo che ha completamente distrutto l'azienda Monteplast nel quartiere artigianale La Bionda a Fidenza. Anche se le indagini ufficiali escludono l'origine dolosa per l'incendio del negozio di cinesi il 27 aprile (che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia vista la presenza di clienti all'interno della struttura e del negozio Bimbo Store) il dubbio resta.

La mano è molto probabilmente dolosa per quanto riguarda l'incendio che ha distrutto circa 10 mila bancali nell'area esterna della ditta Repal di Sanguinaro, che si occupa della produzione e della rigenerazione di pallet. Per il gigantesco incendio che ha distrutto l'azienda Monteplast a Fidenza le indagini non sono ancora arrivate ad una risposta definitiva. Per l'incendio in via Emilio Lepido, dopo gli accertamenti e le indagini, gli inquirenti hanno stabilito che il rogo era stato generato dal comportamento di alcuni ragazzini, che stavano giocando con alcuni accendini all'interno del negozio, durante l'orario di apertura.

Un incendio distrugge il negozio Happy Home in via Emilio Lepido

Verso le 16.30 del 27 aprile un grosso rogo si è sviluppato all'interno di un negozio, Happy Home, e si è propagato rapidamente nell'area circostante e ad un secondo negozio, il Bimbo Store. Le fiamme hanno avvolto la struttura in pochissimi minuti. Alcuni clienti del negozio di articoli per bambini, tra cui alcune mamme con bambini, sono scappati poco prima che le fiamme avvolgessero tutto. Rapidamente le fiamme si sono propagate in tutto lo stabile rendendo l'aria irrespirabile a causa della densa nube tossica che si è subito alzata in cielo. Elevato il pericolo di esplosione, tanto che la zona è stata evacuata. Dopo alcuni giorni di indagine gli inquirenti sono arrivati ad una conclusione. Alcuni ragazzini, che stavano maneggiando degli accendini all'interno del negozio cinese, avrebbero dato origine, involontariamente, alle fiamme.

Un gigantesco incendio distrugge l'azienda Monteplast a Fidenza

Il 27 maggio un incendio ha completamente distrutto l'azienda Monteplast, nel quartiere La Bionda a Fidenza. Un vero e proprio inferno di fuoco che ha provocato anche la caduta di una parte del capannone in cui aveva sede la ditta, che si occupa della produzione di plastica. Le fiamme, alte decine di metri e visibili - oltre che dalla provincia di Parma anche da alcune zone del piacentino - hanno avvolto in pochi istanti la struttura, creando anche problemi ai soccorritori. Due vigili del fuoco, infatti, sono rimasti lievemente intossicati mentre erano in corso le operazione di spegnimento del gigantesco rogo. Stando alle prime indagini, sembra che l'incendio sia divampato per cause accidentali, quindi un incidente, vista la presenza appunto dei materiali all'interno della Monteplast. Ma in questo caso non si è arrivati ad una conclusione definitiva.

Rogo distrugge nella notte 10 mila bancali di legno e un tir dell'azienda Repal

Un maxi incendio si è sviluppato dieci minuti prima della mezzanotte di giovedì 22 giugno a Sanguinaro, frazione del comune di Fontanellato, nell'area esterna della ditta Repal, che si occupa della produzione di pellet. A fuoco circa 10 mila bancali, che si trovavano accatastati nel cortile dell'azienda in via Don Milani 28 e 30. Completamente distrutto dalle fiamme anche un tir della ditta, che si occupa del trasporto dei materiali e che si trovava nell'area avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme, alte decine di metri e visibili da centinaia di metri di distanza dalla zona della via Emilia e dai paesi limitrofi, come mostrano le immagini che abbiamo realizzato con il drone. Le indagini sono ancora in corso ma gli inquirenti non escludono l'ipotesi del dolo, che diventa ogni giorni più probabile.