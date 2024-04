Incendia un'auto parcheggiata nel cortile di un bar: arrestato

Si è presentato all'interno di un bar di via Buffolara a Parma con un coltello ed ha incendiato - senza un motivo apparente - un'auto parcheggiata all'interno del cortile. Un nigeriano di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai poliziotti delle volanti che sono intervenuti in zona nel primo pomeriggio di domenica 21 aprile. Quando gli agenti sono arrivati l'autore dell'incendio, poi spento dai vigili del fuoco, era in uno stato di semi incoscienza.

I testimoni presenti hanno riferito ai poliziotti che il 42enne, armato di coltello, dopo aver minacciato gli avventori del bar e dopo aver pronunciato delle frasi sconnesse, ha raccolto dei cartoni posizionandoli sull’auto per poi dargli fuoco con un accendino.

L'uomo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso, al termine delle quali, è stato accompagnato in Questura dove, una volta fotosegnalato dal personale della Polizia scientifica, è stato identificato per un cittadino nigeriano 42enne, irregolare sul territorio nazionale, con pregiudizi di polizia per rifiuto di fornire le proprie generalità, minacce e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Il nigeriano è stato arrestato per il reato di incendio e denunciato per il reato di minaccia aggravata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima, che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere.