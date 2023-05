Maxi rogo alla Monteplast di Fidenza, nuova ordinanza: riaprono le scuole e misure prorogate

Nuova ordinanza del Comune di Fidenza dopo l'incendio che ha distrutto la Monteplast nel quartiere artigianale La Bionda sabato 27 maggio. Riapriranno le scuole ma le misure sono prorogate.

In una nota congiunta di Prefettura di Parma, Arpae, Ausl Parma, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e Comune di Fidenza viene messo in evidenza come il maxi incendio alla Monteplast sia stato domato. I vigili del fuoco hanno concluso i lavori che hanno portato al contenimento prima e alla soppressione del rogo che ha colpito il capannone in via La Bionda 4.

Non si alzano più le dense nubi di fumo e si sviluppa a pieno regime il lavoro di Arpae per il rilevamento e l’analisi dei dati relativi alla qualità dell’aria e delle superfici in varie zone della città e anche presso l'Ospedale di Vaio e il Centro sportivo “Ballotta”.

I primi risultati di dettaglio si avranno nei prossimi giorni e saranno immediatamente comunicati ai cittadini.

Ma sulla base dei primi riscontri analitici di Arpae – ottenuti con misurazione istantanee dei composti organici volatili, effettuate nel corso dell'evento e nella giornata di oggi, 28 maggio –, sentito il parere favorevole di Ausl Parma e in accordo con la Prefettura di Parma, è stata presa la decisione di riprendere le attività, con la raccomandazione di continuare ad osservare alcune delle misure di sicurezza già in essere in tutto il territorio ed in particolare nella fascia che ricade nel raggio di 1,5 chilometri dalla zona del rogo: lasciare in casa gli animali domestici (cani, gatti ecc.) L; non usare foraggi e cereali destinati agli animali; non praticare attività sportiva all’aperto; limitare la permanenza in spazi aperti se non per ragioni strettamente necessarie; non consumare i prodotti coltivati nell'area individuata (ad es. negli orti), da parte dei soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e in allattamento.

Al di fuori dei soggetti citati, è consentito il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua, associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura.

Le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale potranno inoltre operare normalmente, osservando la sola precauzione di non utilizzare gli spazi scolastici all’aperto per attività didattiche, ludiche o di altra natura. Una misura necessaria nell’attesa di conoscere le risultanze scientifiche dei rilevamenti.

Possono, infine, operare normalmente le attività di somministrazione alimenti/bevande e commerciali, anche in questo caso osservando la precauzione di non utilizzare dehors o altre strutture all’aperto, in special modo nel raggio di 1.5 km dal luogo dell’evento.